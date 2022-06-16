Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фотографію побуту місцевих жителів. Російські окупанти зробили все можливе, щоб люди почали жити в злиднях.

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Перуть речі у калюжах

Деякі мешканці змушені прати власні речі у калюжах. Ось так виглядає "вся краса русского міра".

Маріуполь. Поки окупанти відкривають показові "Помывочные", мешканці відкривають пральні в калюжі. Вода в місті дійсно є, але геть не там і не та, про яку варто казати. 21 сторіччя. Центр Європи. Середньовіччя, яке подарувала Росія, – написав Петро Андрющенко.

Жителі Маріуполя змушені прати речі у калюжах / Фото Петро Андрющенко

З початку повномасштабного вторгнення, яке сталося 24 лютого, російські окупанти підступно вбили тисячі мирних жителів в Маріуполі. Тепер вони упродовж тривалого часу намагаються хоча б щось зробили з тілами людей.

Раніше Петро Андрющенко опублікував просто жахливі кадри з міста. Біля одного з місцевих моргів вони виклали тіла. Трупи лежали просто на асфальті, а температура тоді була – 24 градуси тепла.

В місті зараз просто катастрофічна гуманітарна ситуація. У людей практично немає питної води, а окупанти ще й змушують їх працювати за їжу, щоб розбирати завали.

Крім того, в Маріуполі досі працюють так звані "фільтраційні табори", де знущаються з людей. Окупанти не випускають нікого на території, які підконтрольні Україні. Можна виїхати лише на територію Росії. Звідти декому вже вдалося повернути до України через треті країни.

Трупів в Маріуполі настільки багато, що окупанти буквально не знають, що з ними робити. Вже відомо, що в місті загинули щонайменше 22 тисячі людей. І це ще дуже "обережна" цифра.

Загалом у місті дуже складна епідеміологічна ситуація. Через велику кількість трупів, спеку та загальну антисанітарію в місті можуть поширюватися небезпечні хвороби.

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