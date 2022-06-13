Українська розвідка оприлюднила нові дані про те, що там відбувається. Є інформація, що наших людей принижують, змушуючи працювати в обмін на їжу.

До теми Фільтраційні табори біля Маріуполя: мер міста розкрив подробиці про злочини окупантів

Менше гуманітарки і "волонтерство"

Російським окупантам у Маріуполі не вдалось набрати потрібну кількість людей на роботу в комунальні служби міста. Пропонували зарплату аж у 10 тисяч російських рублів на місяць. Тому вирішили зменшити кількість так званої "гуманітарної допомоги", яка і так була не надто великою. Хоча цим і вдавалось хоч якось забезпечувати виживання.

Тепер окупаційна влада придумала новий цинічний план виходу з ситуації. Людям кажуть іти у так звані "волонтери". Обіцяють, що в основному вони будуть прибирати завали з вулиць Маріуполя та ховати тіла загиблих у братських могилах. Ба більше, винагороду за таку роботу обіцяють у вигляді "доступу до їжі".

А ще хочуть нібито "навести лад" у понівечених населених пунктах, і в Маріуполі також. Тому планують використовувати безоплатну працю нібито "добровольців".

Людям наказують здавати врожай у Крим

Неподобства росіян тривають не лише у Маріуполі, а й на тимчасово окупованій Херсонщині.

За даними наших розвідників, біля Нової Каховки та Берислава російські окупанти примушують місцевих здавати закупникам з Криму 70% врожаю.

Іноді закупівельні ціни становлять близько 10% від роздрібних. Також людям забороняють вивозити врожай на територію, яку контролює Україні. Трапляється, що підприємці роздають полуницю та черешню людям безкоштовно.

Працівники освіти масово відмовляються вчити дітей за російською програмою. Але російські окупанти не надто цим переймаються, тому знаходять абсурдні вирішення витуації. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі беруть на посади вчителів людей без педагогічної освіти.

Зауважили розвідники й те, що побільшало вчителів, відряджених з Росії та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

Що відбувається у Маріуполі

Про ситуацію в місті розповідає радник мера Маріуполя Петро Андррющенко. Подробиці та історії звідти кожного разу жахають все більше. Зокрема, в місті є російські військові та кадирівці. Всі вони жахливо ставляться до містян. Якщо їм вдається виловити людей, то знущаються з них. При цьому всі загарбники вважають одні одних неадекватними.

Крім того, в місті складна гуманітарна ситуація, є загроза сплеску холери. Російська окупаційна влада разом із бетоном викидає на сміття тіла загиблих маріупольців. Під кожним знищеним будинком там може бути від 50 до 100 тіл. З боку окупаційної влади немає ніякої реакції на загрози, попри те, що про епідемію вже попереджала й Велика Британія.

Також російські загарбники продовжують звозити тіла загиблих до приміщень місцевих супермаркетів. Це зайвий раз доводить, що ми маємо справу з істотами без краплі святого в душі. За словами Андрющенка, таким чином російські окупанти почали "прибирати" тіла загиблих маріупольців з окремих місць, – звідти, де їх вдалося знайти.

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