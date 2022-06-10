І ті, і ті ставляться до місцевих дуже погано. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Кадирівці контролюють територію за Маріуполем

Він розповів, що в самому Маріуполі кадирівців небагато. Вони загалом контролюють територію поза Маріуполем – патрулюють, відловлюють людей, які намагаються покинути місто.

Очікувано, що вони поводяться неадекватно, по-свинськи. Якщо виловлюють людей, то знущаються з них. Однак так само ставляться до місцевих і росіяни.

Вони всі вважають один одного неадекватами. Найбільшими неадекватами вважають бойовиків,

– наголосив Андрющенко.

"Кожен по-своєму свиня"

За його словами, знаючи, як окупанти поводяться всередині населеного пункту, то великої різниці між ними немає.

"Що ті свині, що ті – просто кожен по-своєму. Для людей, які під окупацією, різниці немає", – додав радник мера.

До речі! Експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що проти Збройних Сил України можуть кинути ще більше кадирівців. Адже росіянам власних ресурсів не вистачає.

Що контролюють кадирівці

Наприкінці травня Андрющенко розповідав, що в Маріуполі загарбники запровадили нову пропускну систему й облаштували блокпости. До "роботи" залучили й склад кадирівців, яких зробили мобільними патрулями Маріупольського району.

Стало відомо, що окупанти насамперед контролюють ґрунтові дороги, які ведуть до:

Мангуша;

Нікольського;

Бердянська;

Запоріжжя.

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