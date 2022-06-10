І ті, і ті ставляться до місцевих дуже погано. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Кадирівці контролюють територію за Маріуполем
Він розповів, що в самому Маріуполі кадирівців небагато. Вони загалом контролюють територію поза Маріуполем – патрулюють, відловлюють людей, які намагаються покинути місто.
Очікувано, що вони поводяться неадекватно, по-свинськи. Якщо виловлюють людей, то знущаються з них. Однак так само ставляться до місцевих і росіяни.
Вони всі вважають один одного неадекватами. Найбільшими неадекватами вважають бойовиків,
– наголосив Андрющенко.
"Кожен по-своєму свиня"
За його словами, знаючи, як окупанти поводяться всередині населеного пункту, то великої різниці між ними немає.
"Що ті свині, що ті – просто кожен по-своєму. Для людей, які під окупацією, різниці немає", – додав радник мера.
Що контролюють кадирівці
Наприкінці травня Андрющенко розповідав, що в Маріуполі загарбники запровадили нову пропускну систему й облаштували блокпости. До "роботи" залучили й склад кадирівців, яких зробили мобільними патрулями Маріупольського району.
Стало відомо, що окупанти насамперед контролюють ґрунтові дороги, які ведуть до:
- Мангуша;
- Нікольського;
- Бердянська;
- Запоріжжя.
Яка ситуація в Маріуполі: дивіться відео
Актуальна інформація з Маріуполя: що відомо
- В тимчасово захопленому місті може бути великий спалах холери. Ситуація – загрозлива, адже в населеному пункті багато трупів та сміття. Про це повідомила розвідка Великої Британії.
- Окупанти почали роздавати місцевим пенсії – готівкою та в рублях. Якщо перевести на нашу національну валюту, то дають приблизно 2 600 гривень.
- Будинки людей зруйновані майже вщент. Через це вони змушені жити в підвалах, а їжу готувати прямо на вулицях.
- Маріупольцям влаштовують справжнє гуманітарне пекло. Харчі поганої якості можуть отримати лише щасливчики, людей тримають як тварину в загоні.