Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Також коментуючи план ворога захопити Сєвєродонецьк до 10 червня, він сказав: "З датами у росіян завжди велика проблема".
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Росіяни підтягуватимуть техніку, – Ступак
Іван Ступак зазначив, що за Сєвєродонецьк тривають інтенсивні бої, тому ставити крапку у цій битві зарано. У росіян все перевернулось з ніг на голову, коли Збройні Сили України почали контрнаступ.
"Місто буде переходити ще з рук в руки, оскільки росіяни підтягуватимуть техніку. Їм важливо взяти щонайменше кордони Луганської та Донецької областей", – вважає експерт.
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Нещодавно з'явились дописи "російського тіктокера" Кадирова, він приїжджав до міноборони Росії, зазначив експрацівник СБУ. Там нібито проводили секретну нараду, після чого той заявив про "доручену дуже важливу місію".
Тобто я розумію, що кадирівців будуть кидати далі і, можливо, ще більшою кількістю. Скільки в них залишилося,
– припустив Іван Ступак.
Окупанти використовують "сирійську" тактику
Водночас експерт прокоментував так звану сирійську тактику окупантів. За його словами, загарбники кидають у бій мобілізованих з окупованого Донбасу тому, що їх не рахують як російські втрати. Саме кількістю "гарматного м'яса" росіяни можуть покращувати своє становище.
Про таку тактику повідомили у британській розвідці, її суть – використання чужих сил для операцій із захоплення міст. Це Росія раніше застосовувала у Сирії.
Розвідка роз'яснила, що мобілізовані з окупованих територій навіть не мають необхідного екіпірування, а про бойовий досвід майже не мовиться. Їх фактично посилають на вірну смерть.
Ситуація в Сєвєродонецьку: останні новини
- Командування армії росіян отримало нове завдання: до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.
- Збройні Сили України успішно гальмують наступ загарбників на Луганщині. Фахівці з Інституту вивчення війни підтвердили, що українські захисники здійснюють вдалі контратаки у Сєвєродонецьку та обороняють західний берег Сіверського Дінця.
- Бої за Сєвєродонецьк тривають, повного контролю над ним ворог не має. Проте росіяни вже примусово вивезли до окупованих районів невелику частину населення міста.
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