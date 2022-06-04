Російська пропаганда роками створювала з кадирівців "безстрашних воїнів". Однак війна в Україні показала, що все це просто фантазія росіян. А вся "безстрашність" кадирівців тримається на їх постановочних відео для соцмереж. Тож недаремно їх назвали "тік-ток військами".

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При цьому кадирівці мають з кого брати приклад – зі свого вождя Рамзана Кадирова. Він теж любитель постановочних відео, серед яких його "приїзд до України", коли насправді фотографія була зроблена на одній з російських заправок.

Оскільки зараз найбільш запеклі бої йдуть за Сєвєродонецьк, то Кадиров вирішив "висловитися" і з цього приводу. Правда це висловлювання – суцільна брехня. Серед них і про те, що Сєвєродонецьк під контролем російських військ. На що від українців він отримав пропозицію приїхати до міста особисто та зробити фотографію в центрі.

Інші "твердження" стосувалися керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Нібито він та його команда давно втекла з Луганської області. На що Сергій Гайдай і вирішив "передати привіт" Кадирову. І розповісти, який "привіт" кадирівцям українські військові особисто "передали" в Сєвєродонецьку. Зняте це відео було на фоні стели з написом Лисичанськ.

Відео Сергія Гайдая про ситуацію в Луганській області та кадирівців

Вже на наступний день, 4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" Сергій Гайдай розповів про деталі цього повідомлення.

"По-перше, підтримав людей – показав, що всі на місцях, всі працюють. По-друге, нагадав Кадирову, що не треба нам брехати, ми ж не дід отой хворий, що у бункері сидить", – розповів Сергій Гайдай, натякнувши на російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Сергія Гайдая, Сєвєродонецьк – це концентрація бойових дій, куди Росія кинула всі сили, у том числі кадирівців. Українці ж зуміли дещо відтіснити ворога, завдавши окупантам значних втрат.

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"Кадирівці не воюють на передньому плані. А тут вони вирішили, що це місто вже їх. Можливо вже повірили у свою брехню. Тому зайшли в місто. І там вже навіть в кадирівців, в яких втрати бувають достатньо рідко, тому що вони не воюють на передньому плані, але навіть вони тут мають певні втрати", – розповів Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини розповів, що після публікації відео в соцмережах з'явилася купа ботів, які писали, що відео нібито було знято десь далеко в мирному місті, де і побудували стелу з написом "Лисичанськ".

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