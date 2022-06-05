Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Комментируя план врага захватить Северодонецк до 10 июня, он сказал: "С датами у россиян всегда большая проблема".

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Россияне будут подтягивать технику, – Ступак

Иван Ступак отметил, что за Северодонецк продолжаются интенсивные бои, поэтому ставить точку в этой битве рано. У россиян все перевернулось с ног на голову, когда Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление.

"Город будет переходить еще из рук в руки, поскольку россияне будут подтягивать технику. Им важно взять минимум границы Луганской и Донецкой областей", - считает эксперт.

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Недавно появились сообщения "российского тиктокера" Кадырова, он приезжал в минобороны России, отметил экс-работник СБУ. Там якобы проводили секретное совещание, после чего тот заявил о "порученной очень важной миссии".

То есть я понимаю, что кадыровцы будут бросать дальше и, возможно, еще большим количеством. Сколько у них осталось,

– допустил Иван Ступак.

Кафиры используют "сирийскую" тактику

В то же время эксперт прокомментировал так называемую сирийскую тактику кафиров. По его словам, захватчики бросают в бой мобилизованные из оккупированного Донбасса потому, что их не считают как российские потери. Именно количеством "пушечного мяса" россияне могут улучшать свое положение.

О такой тактике сообщили в британской разведке, ее суть – использование чужих сил для операций по захвату городов. Это Россия раньше применяла в Сирии.

Разведка разъяснила, что мобилизованные с оккупированных территорий даже не имеют необходимой экипировки, а о боевом опыте почти не говорится. Их фактически посылают на верную смерть.

Ситуация в Северодонецке: последние новости

Командование армии россиян получило новое задание: до 10 июня либо захватить полностью Северодонецк, либо перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Вооруженные Силы Украины успешно тормозят наступление захватчиков в Луганской области. Специалисты из Института изучения войны подтвердили, что украинские защитники осуществляют удачные контратаки в Северодонецке и защищают западный берег Северского Донца.

Бои за Северодонецк продолжаются, полного контроля над ним у врага нет. Однако россияне уже принудительно вывезли в оккупированные районы небольшую часть населения города.

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