И те, и другие относятся к местным очень плохо. Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Кадыровцы контролируют территорию по Мариуполю

Он рассказал, что в самом Мариуполе кадыровцев немного. Они в целом контролируют территорию вне Мариуполя – патрулируют, отлавливают людей, пытающихся покинуть город.

Ожидается, что они ведут себя неадекватно, по-свински. Если вылавливают людей, то издеваются над ними. Однако так же относятся к местным и русским.

Все они считают друг друга неадекватами. Самыми большими неадекватами считают боевиков,

– подчеркнул Андрющенко.

"Каждый по-своему свинья"

По его словам, зная, как кафиры ведут себя внутри населенного пункта, большой разницы между ними нет.

"Что те свиньи, что те просто каждый по-своему. Для людей, которые под оккупацией, разницы нет", - добавил советник мэра.

Кстати говоря! Экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает , что против Вооруженных Сил Украины могут бросить еще больше кадыровцев. Ведь россиянам собственных ресурсов не хватает.

Что контролируют кадыровцы

В конце мая Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе захватчики ввели новую пропускную систему и обустроили блокпосты. К "работе" привлекли и состав кадыровцев, сделанных мобильными патрулями Мариупольского района.

Стало известно, что кафиры в первую очередь контролируют грунтовые дороги, ведущие к:

Мангуша;

Никольского;

Бердянская;

Запорожье.

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