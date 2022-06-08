Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что из-за отсутствия другого источника пищи – мариупольцы просто вынуждены "бороться" за гуманитарку от российских оккупантов.

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Ужасная схема российских извергов

По словам Андрющенко, российские захватчики разработали специальную схему, по которой местные могут получить гуманитарку. Однако даже ее выполнение еще не гарантирует получение требуемого.

Как рассказал советник, сначала людям нужно записаться в очередь для получения гуманитарки. Отмечается, что она уже расписана на 2 – 3 дня вперед.

В день "очереди" ты должен добежать среди первых 300 счастливчиков в живую очередь. Потом тебя держат на жаре, как животное в загоне. Тогда, если повезло, получаешь продукты очень плохого качества,

– рассказал Андрющенко.

Постоянные круги ада мариупольцев

Как он подчеркнул, такая "помощь" без холодильников быстро испортится. Именно поэтому уже через 1 – 2 дня местные жители вынуждены "бежать по кругу ада гуманитарки" снова.

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Кроме того, Андрющенко подчеркнул, что выстаивая очереди за необходимым для выживания на жаре, у мариупольцев нет питьевой воды и даже возможности ее набрать.

"Ярость. Просто ярость", – подытожил советник.

В Мариуполе люди на жаре ждут гуманитарку от оккупантов: смотрите видео из телеграма "Андрющенко Time"



Ситуация во временно оккупированном Мариуполе: последнее

Мариупольский городской совет сообщил, что за время российской оккупации население города уменьшилось в 5 раз. В то же время в ведомстве подчеркнули, что точные цифры людей, вынужденно покинувших город, назвать крайне трудно.

Оккупационные власти временно захваченного россиянами Мариуполя запретили купаться в Азовском море после того, как город был закрыт на карантин. По информации официальных украинских властей, такое ограничение связано с взрывным ростом заболеваемости кишечными инфекциями и угрозой эпидемии холеры.

Однако гауляйтер цинично лжет местному населению, пытаясь скрыть истинную причину. Он сказал, что такой запрет связан с якобы разминированием.

Российские нелюди начали вербовать людей в Мариуполе для работы в концентрационных "фильтрационных лагерях" через мобильный оператор оккупантов. Отмечается, что его абоненты получают соответствующую рассылку в сообщениях.

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