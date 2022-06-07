Она поступает от так называемого "минюста" оккупированной территории Донбасса. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

К теме Оккупанты завезли в Мариуполь российские учебники, а демонтировали все "умные доски"

По его словам, российские оккупанты и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие застенков для украинцев.

Андрющенко отметил, что недостаток кадров в Мариуполе связан с расконсервацией бывших мест отбывания наказаний.

Их наполнение происходит в первую очередь из-за усиленных "фильтрационных мероприятий". Нацизм 21 века выглядит именно так,

– отметил советник городского головы.



Оккупанты вербуют людей через СМС-сообщения / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

Что происходит в блокадном Мариуполе: последние новости

Российские военные продолжают "улучшать" жизнь для жителей оккупированного Мариуполя. В городе уже возобновили водоснабжение. Однако вода течет не из кранов, а посреди улиц из труб.

Петр Андрющенко подтвердил, что оккупационная "власть" закрывает Мариуполь на карантин из-за эпидемии. В то же время, россияне в Ростове-на-Дону разворачивают инфекционные отделения, в которых готовятся принимать своих военных.

В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под российским флагом. Стоит отметить, что оккупанты начали вывозить украинский металл из порта Мариуполя.

Россияне открыли в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержат украинцев в ужасающих условиях. По словам Петра Андрющенко, оккупанты издеваются над ними, применяют пытки и убивают.

Оккупанты начали сносить дома даже без разбора завалов. Они уничтожают доказательства своих военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что российские оккупанты привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее захватчики требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать хоронить тела погибших.

Андрющенко рассказал о ситуации в блокадном Мариуполе: смотрите видео