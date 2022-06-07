Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что кафиры возобновили водоснабжение в Приморский район города.

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Вода течет по улице из обстрелянных врагом труб

Петр Андрющенко отметил, что захватчики сделали громкий отчет по ремонту 600 километров водопроводных труб. Результаты их стараний можно увидеть на видео ниже.

Я нахожусь на улице Бахчиванджи. Сегодня 6 июня. Дали воду. В каком состоянии труба улицы. Набирайте, подходите,

– говорит мужчина, снявший видео.

На видео можно увидеть, что труба, которой в город поставляют воду, насквозь пробита вражескими снарядами. Неудивительно, что вследствие давления воды местами она буквально разорвалась, устроив настоящие водопады и фонтаны.

В Мариуполе вода из труб течет прямо посреди улиц: смотрите видео

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что сложно себе представить, какова ситуация под землей. Впрочем, для россиян важно было только перерезать красную ленту. Остальные уже как-нибудь будут.

Петр Андрющенко отметил, что эксперименты с городской инфраструктурой не прекращаются. И это, несмотря на то, что существует ряд рисков, а также опасность.

Напомним, что в середине мая российские захватчики пытались возобновить электроснабжение в Мариуполе. Тогда из-за короткого замыкания вспыхнул ряд пожаров в городе.

Кафиры, к слову, не скрывали главной цели восстановления света. Им оно нужно было для того, чтобы работала псевдоадминистрация, а также "гуманитарные штабы".

Трупы в супермаркетах и возможная вспышка холеры

Ситуация в Мариуполе все еще очень сложна и близка к катастрофе. К примеру, русские военные из-под завалов домов достают тела и не хоронят их. Погибших увозят в супермаркеты или торговые центры . Там их и оставляют.

Тем временем в Ростове-на-Дону уже подготовили больницы, в которых будут принимать оккупантов, подхвативших холеру в Мариуполе . Более того, псевдовласть решила вообще закрыть город на карантин.

Сами же жители вынуждены часами стоять под палящим солнцем , чтобы получить хоть какие-нибудь продукты. И то россияне выдают в день целых 400 "наборов" на весь город. О воде вообще речь не идет.

А где - то в параллельной реальности кафиры поливают газоны водой . Таким образом, пытаются показать, что город снова жив. В то же время сами его жители страдают от жажды, голода и ужасающих условий жизни.

Между тем жители Лисичанска эвакуируются из города под вражескими обстрелами: смотрите видео