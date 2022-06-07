С каждым днем мы на шаг ближе к победе. О главных событиях 104 дня полномасштабной войны читайте далее в материале 24 канала.

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05:49 пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс высказал свое мнение относительно экспорта украинского зерна. Он отметил, что вряд ли будет прорыв в переговорах между Турцией и Россией в этом вопросе.

04:48 Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, сколько людей осталось в Славянске. По его словам, в нем сейчас проживает не более 24 тысяч горожан. Остальным удалось эвакуироваться в безопасные территории.

02:53 За прошедшие сутки на Юге наши ракетно-артиллерийские подразделения совместно с авиацией нанесли сокрушительные удары по врагу. Его потери таковы:

26 российских оккупантов;

10 единиц вражеской техники, среди которой – танк, гаубица, 6 единиц бронированной техники и 2 автомобиля.

02:27 В той же сводке оперативного командования "Юг" сообщили о потенциальной угрозе с Черного моря. Известно, что в его акватории наготове стоят по меньшей мере три носителя крылатых ракет. Кроме того, есть сведения о большом десантном корабле.

01:59 Российские захватчики продолжают открывать огонь по Николаеву. Город обстреливают из артиллерии калибра 203 миллиметров. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

01:07 Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, с кем наше государство уже ведет переговоры по экспорту зерна. Как он отметил, речь идет о ряде государств, а также ООН. Но самым главным гарантом для нашего государства все еще остается оружие, которое предоставляют страны-партнеры.

00:26 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные продолжают свозить тела погибших горожан в супермаркеты, а также торговые центры. Ни о каких захоронениях вообще речи не идет.

00:09 Владимир Зеленский назвал самые горячие точки на Донбассе. Речь идет о Лисичанске, Славянске, Бахмуте, Святогорске, Авдеевке, Курахово и других направлениях. Ожесточенные бои также ведутся в Северодонецке.