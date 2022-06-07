Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти відновили водопостачання до Приморського району міста.

Читайте також Найгарячіші точки на Донбасі та знищені окупанти на Півдні: основне за 104 день війни

Вода тече по вулиці з обстріляних ворогом труб

Петро Андрющенко зазначив, що загарбники зробили гучний звіт про ремонт 600 кілометрів водопровідних труб. Результат їхніх старань можна побачити на відео нижче.

Я перебуваю на вулиці Бахчиванджи. Сьогодні 6 червня. Дали воду. В якому стані труба вулиці. Набирайте, підходьте,

– каже чоловік, який зняв відео.

На відео можна побачити, що труба, якою до міста постачають воду, наскрізь пробита ворожими снарядами. Тож не дивно, що внаслідок від тиску води місцями вона буквально розірвалась, влаштувавши справжні водоспади та фонтани.

У Маріуполі вода з труб тече просто посеред вулиць: дивіться відео

Радник мера Маріуполя підкреслив, що складно собі уявити, якою є ситуація під землею. Втім, для росіян важливо було лише перерізати "червону стрічку". Решта вже якось буде.

Петро Андрющенко зазначив, що експерименти з міською інфраструктурою не припиняються. І це попри те, що існує низка ризиків, а також небезпека.

Нагадаємо, що в середині травня російські загарбники намагались відновити електропостачання у Маріуполі. Тоді внаслідок короткого замикання спалахнула низка пожеж у місті.

Окупанти, до слова, не приховували головну мету відновлення світла. Їм воно потрібне було для того, щоб працювала псевдоадміністрація, а також "гуманітарні штаби".

Трупи у супермаркетах і можливий спалах холери

Ситуація у Маріуполі все ще дуже складна та близька до катастрофи. Наприклад, російські військові з-під завалів будинків дістають тіла та не ховають їх. Загиблих відвозять до супермаркетів або торгових центрів. Там їх і лишають.

Тим часом у Ростові-на-Дону вже підготували лікарні, в яких прийматимуть окупантів, які підхопили холеру у Маріуполі. Ба більше, псевдовлада вирішила взагалі закрити місто на карантин.

Самі ж мешканці вимушені годинами стояти під палючим сонцем, щоб отримати бодай якісь харчі. І то росіяни видають на день цілих 400 "наборів" на все місто. Про воду взагалі не йдеться.

А десь у паралельній реальності окупанти поливають газони водою. Таким чином намагаються показати, що місто знову живе. А водночас самі його мешканці потерпають від спраги, голоду та жахливих умов життя.

Тим часом мешканці Лисичанська евакуйовуються з міста під ворожими обстрілами: дивіться відео