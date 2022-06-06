Окупанти вирішили закрити Маріуполь на карантин

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі каналу "Рада" підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває місто на карантин через епідемію, повідомляє 24 канал

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Разом з тим, росіяни у Ростові-на-Дону розгортаю інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.

Почала надходити інформація, що Росія підготувала у Ростові-на-Дону окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових,

– сказав Андрющенко.

Йдеться про окупантів, які можуть бути хворі через епідемію у Маріуполі. Андрющенко сказав, що про холеру говорять вже не тільки всередині Маріуполя та в колах окупаційної влади, але й серед кремлівських кураторів.

Радник Вадима Бойченка заявив, що Росія вибрала найцинічніший варіант боротьби з епідемією, заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є і "хто виживе, той виживе".

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За словами Андрющенка, у Маріуполі тільки погіршується гуманітарна ситуація. У людей виникли проблеми з питною водою та їжею. Він зазначив, що окупаційна влада скорочує гуманітарну допомогу. Зокрема, з 1 липня окупанти надаватимуть гумдопомогу тільки пенсіонерам та тим хто не може працювати.

Що відомо про ситуацію у Маріуполі

Українським воїнам у травні був відданий наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього із заводу "Азовсталь" вийшло близько 1700 українських захисників і захисниць.

Протягом майже 3 місяців війська Росії нещадно бомбардували Маріуполь, вбивши близько 22 тисяч людей. На околицях міста супутник зафіксував три великі братські могли. Також багато тіл вбитих людей були посеред вулиць.

Обстріли Маріуполя призвели до гуманітарної та екологічної катастрофи. У ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов інформував, що до 10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекцій.

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