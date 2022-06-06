Окупанти вирішили закрити Маріуполь на карантин

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі каналу "Рада" підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває місто на карантин через епідемію, повідомляє 24 канал

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Разом з тим, росіяни у Ростові-на-Дону розгортаю інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.

Почала надходити інформація, що Росія підготувала у Ростові-на-Дону окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових,
– сказав Андрющенко.

Йдеться про окупантів, які можуть бути хворі через епідемію у Маріуполі. Андрющенко сказав, що про холеру говорять вже не тільки всередині Маріуполя та в колах окупаційної влади, але й серед кремлівських кураторів.

Радник Вадима Бойченка заявив, що Росія вибрала найцинічніший варіант боротьби з епідемією, заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є і "хто виживе, той виживе".

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За словами Андрющенка, у Маріуполі тільки погіршується гуманітарна ситуація. У людей виникли проблеми з питною водою та їжею. Він зазначив, що окупаційна влада скорочує гуманітарну допомогу. Зокрема, з 1 липня окупанти надаватимуть гумдопомогу тільки пенсіонерам та тим хто не може працювати.

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