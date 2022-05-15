В Мариуполе вспыхнули пожары, когда оккупанты попытались подключить электричество

Дело в том, что при каждой попытке российских захватчиков восстановить электроснабжение происходили короткие замыкания, которые приводили к пожару. Об этом сообщил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.

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Вчера оккупационные власти предприняли первую попытку точечно восстановить электричество в Центральном районе города. Ожидаемо, сразу возникла куча пожаров из-за замыканий в разбитых квартирах,

– написал Андрющенко. Он добавил, что попытки сделать картинку "улучшения" не заставили ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и на улице Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, мизерна. Цель восстановления электричества оккупанты не скрывают – восстановление света в оккупационной администрации и "гуманитарных штабах". О людях снова речь не идет, заявил Андрющенко.

В Мариуполе вспыхнули пожары: смотрите видео

Ситуация на Донбассе 15 мая: сводка Генштаба ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 15 мая российские оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях в Донбассе. При этом враг несет значительные потери.

На Славянском направлении россияне обстреливают позиции наших военных, безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, потеряв много живой силы и техники. В настоящее время группировка противника пытается восстановить свои потери и доукомплектовать подразделения, чтобы снова проводить наступательные действия в направлении городов Славянск и Барвенково.

Продолжается враждебное наступление на Авдеевском, Лиманском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Кроме того, на Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска осуществляют перегруппировку.

В Мариуполе ситуация остается сверхсложной – захватчики продолжают обстреливать завод "Азовсталь", где в полной блокаде противника находятся украинские защитники и защитницы.

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