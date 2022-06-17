Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на джерела з кола колаборантів.
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При цьому він зазначив, що немає ні реагентів для тестування людей, ні антибіотиків, адже окупанти все вивезли. Замість лікування – людей відправляють додому.
Окупанти обмежили спілкування с маріупольцями по лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну їдальню. Все окреме,
– розповів Петро Андрющенко.
"На Лівобережжі вчора помічено кортеж Міжнародного Червоного Хреста, який привіз 4 фури гуманітарки. Сподіваємось, що через відкритий доступ МЧХ втрутиться в ситуацію", – додав радник міського голови Маріуполя.
За його словами, самі окупанти нічого не роблять. Навіть не введено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання.
Крім того, Петро Андрющенко розповів, що не тільки біда з холерою. Інсулін для людей, які хворі на цукровий діабет, низької якості та в недостатньому обсязі. Його джерела кажуть про раптове зростання ампутацій кінцівок у цих хворих, адже щодня не менш двох операцій.
Останні новини з Маріуполя
- Окупанти звільнили Маріуполь від нормального та комфортного життя. Тепер місцеві мешканці буквально живуть у Середньовіччі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фотографію побуту місцевих жителів. Російські окупанти зробили все можливе, щоб люди почали жити в злиднях.
- Ворожі війська вдарили по залізниці на Сході України. Вони зруйнували ракетою вагон, який віз гуманітарну допомогу жителям Маріуполя.
- Росіяни продовжують поховання вбитих ними мирних маріупольців. Окупанти розгрібають завали та хочуть приховати масштаби своїх злочинів.
- Маріуполь не прийняв російську окупацію. У місті зафіксовано, як мінімум, два випадки активного супротиву місцевого населення.
- Трьом сестрам з Маріуполя нарешті вдалось возз'єднатися. На жаль, з дівчатками вже не буде їхньої мами, оскільки вона загинула під обстрілами окупантів.
- Російські окупанти можуть поширювати провокації, які будуть стосуватися оборонців Маріуполя. Відповідним відео не варто вірити та дізнаватися інформацію тільки з перевірених джерел.
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