Щемливу історію родини розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Окупанти вбили маму сестер

Старша сестра Валя евакуювалася з Маріуполя до Дніпра в перші дні війни. Натомість середня Софія та молодша Настя залишилися з мамою в місті, яке згодом потрапило в блокаду окупантів. На жаль, матір дівчаток потрапила під обстріл і загинула.

Валя позвонила на гарячу лінію, й відтоді не припиняла докладати зусиль, щоб витягнути своїх сестер з Маріуполя, а потім – з Донецька. За словами Верещук, далі було багато роботи.



Наймолодша сестра Настя / Фото з телеграму Ірини Верещук

Воз'єднання дівчаток

Тепер всі троє дівчаток перебувають в Києві, в безпеці. Верещук подякувала старшій сестрі Валі за мужність і наполегливість. Сестричок витягнула вона, а держава просто допомогла. Валі лише 19 років, але вона вже опікунка молодших дівчат.

Коли такі життєві історії розгортаються у тебе на очах, розумієш справжні цінності. Ви їх можете побачити в очах цих дівчаток️,

– зазначила міністерка.



Троє сестер з Маріуполя воз'єднались / Фото з телеграму Ірини Верещук

Населення Маріуполя зменшилось в 5 разів

Маріуполь зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Від початку повномасштабної війни населення міста зменшилося аж в 5 разів. Від 100 до 120 тисяч місцевих досі живуть в Маріуполі. Однак левову частину людей депортували або вбили загарбники.

Від 50 до 70 тисяч людей перебувають на тимчасово окупованому Донбасі.

47 тисяч місцевих депортували до Росії та Білорусі.

Понад 22 тисячі людей загинули від дій російських окупантів.

Близько 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну Україні територію.

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