Щемливу історію родини розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
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Окупанти вбили маму сестер
Старша сестра Валя евакуювалася з Маріуполя до Дніпра в перші дні війни. Натомість середня Софія та молодша Настя залишилися з мамою в місті, яке згодом потрапило в блокаду окупантів. На жаль, матір дівчаток потрапила під обстріл і загинула.
Валя позвонила на гарячу лінію, й відтоді не припиняла докладати зусиль, щоб витягнути своїх сестер з Маріуполя, а потім – з Донецька. За словами Верещук, далі було багато роботи.
Наймолодша сестра Настя / Фото з телеграму Ірини Верещук
Воз'єднання дівчаток
Тепер всі троє дівчаток перебувають в Києві, в безпеці. Верещук подякувала старшій сестрі Валі за мужність і наполегливість. Сестричок витягнула вона, а держава просто допомогла. Валі лише 19 років, але вона вже опікунка молодших дівчат.
Коли такі життєві історії розгортаються у тебе на очах, розумієш справжні цінності. Ви їх можете побачити в очах цих дівчаток️,
– зазначила міністерка.
Троє сестер з Маріуполя воз'єднались / Фото з телеграму Ірини Верещук
Населення Маріуполя зменшилось в 5 разів
Маріуполь зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Від початку повномасштабної війни населення міста зменшилося аж в 5 разів. Від 100 до 120 тисяч місцевих досі живуть в Маріуполі. Однак левову частину людей депортували або вбили загарбники.
- Від 50 до 70 тисяч людей перебувають на тимчасово окупованому Донбасі.
- 47 тисяч місцевих депортували до Росії та Білорусі.
- Понад 22 тисячі людей загинули від дій російських окупантів.
Близько 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну Україні територію.
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