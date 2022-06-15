Щемящую историю семьи рассказала министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте также История семьи из Мариуполя, которой удалось добраться до Польши на пронизанном снарядами авто

Кафиры убили маму сестер

Старшая сестра Валя эвакуировалась из Мариуполя в Днепр в первые дни войны. Средняя София и младшая Настя остались с мамой в городе, который впоследствии попал в блокаду оккупантов. К сожалению, мать девочек попала под обстрел и погибла.

Валя позвонила на горячую линию, и с тех пор не прекращала прилагать усилия, чтобы вытащить своих сестер из Мариуполя, а затем из Донецка. По словам Верещука, дальше было много работы.



Самая молодая сестра Настя / Фото с телеграммы Ирины Верещук

Воссоединение девочек

Теперь все три девочки находятся в Киеве, в безопасности. Верещук поблагодарила старшую сестру Валю за мужество и настойчивость. Сестричек вытащила она, а государство просто помогло. Вали только 19 лет, но она уже покровительствует младшим девушкам.

Когда такие жизненные истории разворачиваются у тебя на виду, понимаешь подлинные ценности. Вы их можете увидеть в глазах этих девочек,

– отметила министерша.



Трое сестер из Мариуполя воссоединились / Фото с телеграммы Ирины Верещук

Население Мариуполя уменьшилось в 5 раз

Мариуполь сейчас находится под временной оккупацией россиян. С начала полномасштабной войны население города уменьшилось в 5 раз . От 100 до 120 тысяч местных жителей до сих пор живут в Мариуполе. Однако львиную часть людей депортировали или убили захватчики.

От 50 до 70 тысяч человек находятся на временно оккупированном Донбассе.

47 тысяч местных депортировали в Россию и Белоруссию.

Более 22 тысяч человек погибли от действий российских оккупантов.

Около 200 тысяч мариупольцев уехали на подконтрольную Украине территорию.

Важно – в горсовете отметили, что Мариуполь под угрозой эпидемии холеры и кишечной палочки: видео