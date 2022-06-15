Про це написав 15 червня Хосе Андрес – представник організації World Cental the Kitchen (WCK), яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь". Також на це відреагував уже радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росіяни цілили ракетою у вагон з гуманітаркою

На оприлюдненому фото помітно, що ракета влучила в центр вантажного вагона. Тобто її цілеспрямовано запускали саме в нього.

Російська ракета підірвала наш продовольчий потяг у Східній Україні… На щастя, ніхто не постраждав… Але зараз вони сильно вражають інфраструктуру поїздів,

– сказав Андрес.

Він підкреслив, що один знищений вагон їжі може врятувати інші, які не менш важливі. "Це нас не зупинить — наші чудові українські команди WCK продовжуватимуть годувати людей!", – підкреслив благодійник.

Окупанти псують життя в Маріуполі

Андрющенко ж підкреслив, що це лише черговий факт знущання з жителів Маріуполя. Адже російська влада продовжує це робити цілеспрямовано навіть під час окупації. "Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою", – написав радник мера міста.

Слід зауважити, що раніше вже повідомляли про те, що в Маріуполі вже почалася гуманітарна криза. Після тривалих атак на місто, розстрілів цивільних та терору, російські окупанти вже покинули мешканців напризволяще.

Тому жителі практично перенесли побут зі зруйнованих будинків на вулиці. Вони готують їжу у дворах поміж куп уламків будівель і того, що раніше було їхнім життям. Проте зараз вони вже не порівнюють це, що мають із минулим життям. Маріупольці лише кажуть, що стало легше, ніж у лютому – березні, коли місто нещадно бомбили.

У Маріуполі починається спротив окупантам

Багато жителів міста вже переконалися в тому, що російське "визволення" принесло їм лише горе та страждання. Як би кремлівська пропаганда не старалася, важко переконати людей у тому, що це хороше життя у "великій країні".

Тому там почали проявлятися перші паростки опору окупантам. Для прикладу, 9 червня невідомі підпалили техніку на стоянці МНС Росії. Згоріли два тягачі та три великих причепи до вантажівок.

Згодом, 11 червня, в шаленій штовханині за гуманітарною допомогою загинув представник цього ж відомства. МНС-ника хтось вдарив ножем.

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