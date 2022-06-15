Об этом написал 15 июня Хосе Андрес – представитель организации World Cental the Kitchen (WCK), которая должна была кормить мариупольцев по центрам Ямариуполь. Также на это отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

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Россияне целили ракетой в вагон с гуманитаркой

На опубликованном фото заметно, что ракета попала в центр грузового вагона. То есть его целенаправленно запускали именно в него.

Российская ракета взорвала наше продовольственное поезд в Восточной Украине… К счастью, никто не пострадал… Но сейчас они сильно поражают инфраструктуру поездов,

– сказал Андрес.

Он подчеркнул, что один уничтоженный вагон еды может спасти другие, которые не менее важны. "Это нас не остановит – наши замечательные украинские команды WCK будут продолжать кормить людей!", – подчеркнул благотворитель.

Кафиры портят жизнь в Мариуполе

Андрющенко подчеркнул, что это лишь очередной факт издевательства над жителями Мариуполя. Ведь российские власти продолжают это делать целенаправленно даже во время оккупации. "Сначала россияне уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. В настоящее время российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью", – написал советник мэра города.

Следует заметить, что ранее сообщалось о том, что в Мариуполе уже начался гуманитарный кризис. После длительных атак на город, расстрелов гражданских и террора, российские кафиры уже покинули жителей на произвол судьбы.

Потому жители практически перенесли быт из разрушенных домов на улице. Они готовят еду во дворах между кучеми обломков зданий и того, что раньше было их жизнью. Однако сейчас они уже не сравнивают это с прошедшей жизнью. Мариупольцы говорят, что стало легче, чем в феврале – марте, когда город беспощадно бомбили.

В Мариуполе начинается сопротивление оккупантам

Многие жители города уже убедились в том, что русское "освобождение" принесло им только горе и страдание. Как бы кремлевская пропаганда ни старалась, трудно убедить людей в том, что это хорошая жизнь в "большой стране".

Поэтому там начали проявляться первые ростки сопротивления оккупантам. К примеру, 9 июня неизвестные подожгли технику на стоянке МЧС России . Сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам.

Впоследствии, 11 июня, в бешеной толкотне за гуманитарной помощью погиб представитель этого же ведомства. МЧСника кто-то ударил ножом.

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