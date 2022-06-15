Об этом утром 15 июня рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что, несмотря на ужасные условия, люди привыкают к новым реалиям. Это хорошо видно в опубликованном им видео.
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Катастрофа в Мариуполе: как выживают оставшиеся в городе
Андрющенко рассказывает, что чаще всего его спрашивают о том, как выживают оставшиеся в Мариуполе люди. Вместо того чтобы пересказывать все ужасы, советник опубликовал короткое видео, на котором виден ежедневный быт горожан.
Он подчеркнул, что после длительной борьбы за город, расстрелов гражданских и террора, российские кафиры покинули жителей на произвол судьбы, потому что украинцы для них не люди.
Как живут жители Мариуполя: трагическое видео
Ежедневный обиход полностью перешел на улицы, где обустраивают кухни и зоны отдыха.
Здесь готовят, ищут дрова, собирают воду и притворяются жизнью,
– рассказывает Андрющенко.
На кадрах видно, что жители города все еще пытаются найти родных. Об этом свидетельствуют объявления, развешенные на дверях подъездов. В то же время своих родных и соседей мариупольцы хоронят во дворе.
Хуже всего, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февраль – апрель. С своей жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах,
– рассказал Андрющенко.
Он считает, что скоро психологи опишут "Мариупольский синдром" – отдельное психологическое состояние, которое кажется невозможным в нормальной жизни.
Больше о ситуации в Мариуполе: коротко
- Горсовет отмечает, что пока агрессоры занимаются деукраинизацией городской стелы , люди в Мариуполе голодают. Здесь до сих пор нет воды, света и газа. Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии.
- Пока у мариупольцев нет, что есть и пить , кафиры живут на широкую ногу. Они поселились в местных пансионатах у моря. Россияне не оказывают жителям разбомбленного Мариуполя помощь.
- Кроме того, кафиры анонсировали возобновление работы мариупольского драмтеатра , который российские кафиры разгромили 16 марта. Тогда в укрытии находились, по разным данным, от 500 до 1 200 человек. Андрющенко сообщал, что российские кафиры привезли генераторы, которые располагаются вблизи разрушенных зданий. Там люди заряжают телефоны, однако внутрь местные заходить не рискуют.
- Каждый день на импровизированных кладбищах Мариуполя появляются новые могилы . Андрющенко рассказал, что причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер. В настоящее время массовые смерти связывают с эпидемией холеры.