На официальном канале ССО АЗОВ сообщили важную информацию о защитниках Мариуполя. Согласно ей, в сети могут появиться провокационные видео с воинами "Азовстали". которые сейчас находятся в русском плену.
Важно Зеленский объяснил, на какой мир с Россией согласится Украина и будет ли он продолжительным.
Эти ролики могут содержать российскую пропаганду и не соответствовать действительности.
В ближайшее время в сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших собратьев, находящихся в плену российских оккупантов мариупольских защитников. Обнародованный материал может содержать пропагандистское содержание, не соответствующее действительности, – написали в ССО АЗОВ.
Кроме того, там призвали украинцев быть внимательными и доверять только проверенной информации из официальных источников.
Последние новости по поводу защитников Мариуполя
- Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь. Российские захватчики взяли город в окружение с первых дней марта. Силы кафиров преобладали в разы.
- Однако 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.
- В плену России находится более 2,5 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали".
- Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, эвакуированных на оккупированные территории. Однако объявлять детали украинские власти не могут.
- Сейчас они находятся не в лучших условиях, но с ними все хорошо. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
- Главное управление разведки разработало план по воздушной помощи защитникам "Азовстали". Украинские пилоты вертолетами Ми-8 доставляли на "Азовсталь" боеприпасы, еду и медикаменты и забирали тяжело раненых бойцов. Участник операции с позывным "Флинтом" рассказал, что план считали очень рискованным.
- Украина пыталась осуществить деблокаду Мариуполя на первых этапах войны. Однако наши бойцы были вынуждены отступить из-за яростного сопротивления оккупантов.
- Украине по состоянию на 7 июня удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя. Большинство из них – защитники "Азовстали". В ГУР Минобороны заявили, что процесс возвращения тел погибших героев, защищавших Мариуполь, продолжается.