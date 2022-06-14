Журналисты отметили, что сейчас очень трудно представить, как закончится полномасштабная война России с Украиной. Так что у Владимира Зеленского спросили, на какой мир может согласиться Украина.

Я понимаю, что дипломатия может сохранить жизнь людей, Путин – нет, – Зеленский о переговорах

Война должна закончиться уважением к нашему суверенитету

Президент Украины подчеркнул, что войну с Россией можно будет считать оконченной тогда, когда на территории нашей страны не будет оккупантов с оружием.

Война может закончиться когда мы, украинцы, и только мы будем на нашей земле. Да, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости. И без оружия это точно. Поэтому война эта должна закончиться уважением к нашему народу, нашей земле, нашим людям, детям, нашему настоящему и будущему. Итак, уважением к нашему суверенитету,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский заметил, что Украина обязана восстановить свою территориальную целостность. Но украинские власти понимают, что это может получиться не сразу, поскольку это большой вызов. Все же против нас воюет Россия с, как говорится, "второй армией мира" по мощи.

Но президент убежден, что если наши европейские друзья, в частности Дания, будут на стороне Украины, мы будем самым мощным сообществом в мире, которое сможет противостоять оккупациям со стороны России.

Возможен ли длительный мир с Россией

Глава государства отметил, что продолжительность мира с Россией по окончании войны зависит только от России. Но Украина в любом случае должна быть готова к следующему вторжению.

Это (длительность мира – 24 канал) зависит от желания российской стороны, видят ли они для себя цивилизованное развитие будущего или они хотят просто быть отдельным небольшим государством или цивилизацией без соединения с открытым свободным миром. Это их решение,

– заметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что наше государство должно быть готово к следующему вторжению в любой момент. Поэтому строить и восстанавливать Украину теперь будут именно на таких принципах и принципах – "быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны".

Владимир Зеленский подчеркнул, что скорость освобождения украинских территорий от российских кафиров зависит от объединенности лидеров европейских государств. В частности, очень необходимо единство в вопросе предоставления Украине оружия, а также во внедрении санкционной политики против России.

Зеленский объяснил, к какому формату переговоров с Россией

Президент Украины отметил, что Украина должна использовать все возможности для прекращения мира, но важно понимать, что все решает один человек – президент страны-агрессорки Владимир Путин.

У меня нет больших желаний встречаться с президентом РФ. Но, к сожалению, сегодня только президент Путин решает, остановится русская армия или нет. Потому что на территории России есть один человек, который решает все абсолютно за граждан РФ и военных РФ. Поэтому я считаю, что если Россия хочет закончить войну, они должны сесть за стол переговоров,

– заметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что стол переговоров без Украины об Украине невозможен . Поэтому эти переговоры должны быть прямые . Будут они с посредниками или без – это уже не имеет значения. Главное, чтобы Россия действительно была готова закончить войну и выйти из наших территорий . К такому формату переговоров Украина готова в любой момент.

Но сейчас российская власть только говорит о том, что якобы хочет мира, но продолжает лгать, убивать и оккупировать. Поэтому украинский народ не верит в Россию, а поддержка идеи о мирных переговорах падает с каждым днем.

Но я считаю, что, если бы не было сложно, нужно использовать все возможности, чтобы прекратить войну,

– сказал глава государства.

Но он в очередной раз указал на то, что для достижения мира в формате переговоров необходимы две вещи:

Готовность России к переговорам,

готовность России деоккупировать территорию Украины.

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Сейчас Россия пытается доказать миру, что готова к мирным переговорам, но только ставит ультиматумы, бомбя украинские города и выпуская по ним крылатые условия. Зеленский отметил, что это похоже на поведение террористов, которые угрожают убийством, если на их условия не согласятся.

Как можно вести переговоры в таких условиях? Как это может быть? Так люди не хотят заключать мир, люди так не хотят прекращать войну, так люди хотят навязывать свои условия, как будто смотри: если вы не согласитесь с теми или иными пунктами, мы будем продолжать вас убивать. Ну, тогда это вопрос разговора с террористами. В таком формате любой нормальный человек не будет проводить переговоры. Потому что еще раз подчеркиваем, это не переговоры, это ультиматумы с российской стороны.

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что "ультиматумами с нами говорить не надо, потому что мы свободные люди".