Об этом 10 июня заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями британских университетов, сообщает 24 канал. Он заметил, что для завершения войны необходимо желание обеих сторон.
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Путин не понимает, что именно дипломатия может сохранить жизни людей
Зеленский заметил, что будь Украина в НАТО, то битва за независимость нашего государства все равно состоялась бы. Однако все было бы несколько по-другому.
"Мне кажется, не было бы столько потерь. Мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", – отметил президент.
Он добавил, что испытывает негативные эмоции относительно того, что Украина стремилась вступить в НАТО, но ей такого шанса не дали. Однако глава государства благодарен странам Альянса за помощь, которую они оказывают нашему государству с начала полномасштабной войны.
Зеленский отметил, что все годы своего президентства абсолютно понимает, что любая война должна закончиться столом переговоров.
Я понимаю, что дипломатия может сберечь количество жизней. Я это понимаю, но к сожалению этого не понимает президент Российской Федерации. Вот и все. Нужно желание обеих сторон, чтобы закончить войну между двумя странами,
– заявил глава государства.
Зеленский подытожил, что не готов просить оккупантов о независимости Украины, ведь она и без того принадлежит нашему государству.
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Кратко о переговорах Украины и России
- С начала полномасштабного военного вторжения России Украина пыталась положить конец войне дипломатическим путем. Делегация нашей страны даже согласилась на переговоры на границе с Беларусью, самопровозглашенный президент которой Александр Лукашенко разрешил оккупантам обстреливать и наступать на Украину с территории своего государства.
- В марте – апреле посредником в переговорах стала Турция. Сначала состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а затем делегации провели переговоры в Стамбуле. Тогда Украина объявила свои предложения по прекращению войны, но Кремль так и не ответил.
- Сейчас переговоры между Украиной и Россией временно остановлены, ведь Москва выдвигает угрозы и ультиматумы. В Кремле цинично намекнули, что хотят, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.
- В то же время Украина готова снова возобновить переговоры, если страна-агрессорка уведет войска на позиции по состоянию на 23 февраля.
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