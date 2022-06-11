Об этом 10 июня заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями британских университетов, сообщает 24 канал. Он заметил, что для завершения войны необходимо желание обеих сторон.

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Путин не понимает, что именно дипломатия может сохранить жизни людей

Зеленский заметил, что будь Украина в НАТО, то битва за независимость нашего государства все равно состоялась бы. Однако все было бы несколько по-другому.

"Мне кажется, не было бы столько потерь. Мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", – отметил президент.

Он добавил, что испытывает негативные эмоции относительно того, что Украина стремилась вступить в НАТО, но ей такого шанса не дали. Однако глава государства благодарен странам Альянса за помощь, которую они оказывают нашему государству с начала полномасштабной войны.

Зеленский отметил, что все годы своего президентства абсолютно понимает, что любая война должна закончиться столом переговоров.

Я понимаю, что дипломатия может сберечь количество жизней. Я это понимаю, но к сожалению этого не понимает президент Российской Федерации. Вот и все. Нужно желание обеих сторон, чтобы закончить войну между двумя странами,

– заявил глава государства.

Зеленский подытожил, что не готов просить оккупантов о независимости Украины, ведь она и без того принадлежит нашему государству.

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