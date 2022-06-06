Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает 24 канал. По его словам, сейчас не проходят никакие мирные переговоры.

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Украина не проводит "мирные переговоры"

Никаких переговоров о каких-то мирных планах у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне нуля. Всем очень хочется максимально нас толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же, разные: как финансовые, так и политические,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что усталость от войны растет, люди хотят какого-нибудь результата для себя. А украинцев устроит только тот результат, который будет нам выгоден. Но таких разговоров у него пока не было.

В то же время, Зеленский считает, что Украина должна работать "со всеми европейскими государствами, мировыми государствами".

Переговоры между Украиной и Россией

Украина сначала пытается урегулировать войну путем дипломатии, однако Москва выдвигает только угрозы и ультиматумы. В частности, в Кремле цинично заявили, что хотят, чтобы Киев пошел на территориальные уступки .

Ранее стало известно о том, что переговоры между делегациями Украины и России не проходят. В МВД отметили, что точкой невозвращения стали массовые и кровавые зверства россиян в Киевской области.

В Офисе Президента отмечали, что Россия снова хочет сесть за стол переговоров , но в украинской делегации подчеркивают, что пока сторонам не о чем договариваться из-за ситуации на фронте.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в конце мая предложил четырехсторонние переговоры по урегулированию войны в Украине. Посредниками между Украиной и Россией могут стать Турция и ООН.

Давид Арахамия заявил, что Украина продолжит переговоры , когда получит обещанное от партнеров оружие. Это, по его мнению, позволит сделать позицию нашего государства на переговорах более устойчивой.

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