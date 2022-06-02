Об этом в интервью рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия не прекращает попытки сесть за стол переговоров, но украинская сторона пока не видит в них смысла.

Читайте также Британия предоставит Украине ракетные системы, удар по Львовщине: основное за 99 день войны

В Украине не видят, о чем говорить с Россией

Михаил Подяк отметил, что он не против возобновления переговорного процесса. В то же время он прекрасно понимает, что с представителями страны-агрессорки просто не будет о чем общаться.

Если они придут и снова будут говорить то же, что говорили до трагедии в Буче – это одна история. Она бессмысленна. Они не успевают по времени. Москва на сегодня, в принципе, опаздывает,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что в России наблюдается отсутствие скоординированных действий, связанных с внешней политикой. В частности, его удивляет тот факт, что на эту тему публично высказываются люди, не имеющие к ней никакого отношения.

"Например, эта легендарная галлюциногенная девушка Мария Захарова (глава МИД РФ - 24 канал). С какой стати она комментирует переговорный процесс?", - добавил Подоляк.

Такую же реакцию вызывает и сам министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, подчеркивает советник главы ОП, во время своих выступлений только продолжает разбрасываться на все стороны.

Михаил Подоляк подчеркнул, что в России совсем не разбираются в дипломатии. Ведь в противном случае представители страны-агрессорки не были бы щедрыми на негативные эпитеты, касающиеся переговоров. В то же время именно такой формат поведения четко подтверждает: к диалогу в государстве, которым руководит Путин, не готов никто.

Он добавил, что в ходе раундов переговоров отметил одну простую закономерность. Представители страны-агрессорки не углубляются в суть происходящего. Вместо этого они продолжают распространять нарративы, которыми буквально кишит российская пропаганда. И это происходит без объяснений и аргументов.

Эрдоган снова приглашает Украину и Россию к переговорам

Президент Турции Реджеп Эрдоган еще раз предложил Украине и России сесть за стол переговоров. Соответствующее предложение он озвучил Владимиру Путину. Причем, он хочет, чтобы в процессе участвовали представители ООН. Сами же переговоры, по его мнению, могут проходить в Стамбуле.

Накануне в России заговорили о "готовности к переговорам". На это уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба . Министр отметил, что это не больше, чем КБГшная постановка, организованная страной-агрессорой. Он добавил, что поведение России должно быть другим, если бы у него действительно были намерения прекратить войну мирным образом.

Ранее Михаил Подоляк назвал условие , которое позволит провести переговоры. Он подчеркнул, что для этого России придется отказаться от лицемерия. Так что обсуждать хоть что-то за столом можно будет только тогда, когда Украину покинут российские военные.

Достойно внимания – Арестович ответил Лаврову на заявление о "привлечении третьих сторон" в войну: смотрите видео