Россия не хочет переговоров

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 канал. По его словам, перегорающие с Россией на стадии полномасштабного наступления на Донбассе, они на попытках установить свою власть на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, они в каждой ракете, летящей по тому или иному городу Украины или объекту нашей инфраструктуры.

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Это все, что нужно знать о настройке России на переговоры. Согласитесь, если вы хотите вести переговоры, то будете вести себя иначе. Поэтому Россия может сделать сто заявлений, как они готовы к переговорному процессу, но это классическая маскировка КГБ, то есть это сокрытие своих настоящих действий – агрессии и блокировки украинских портов, из-за которых мы не можем отправить свою сельскохозяйственную продукцию.

– сказал министр.

Угрозы из-за поставок оружия Украине

По просьбе журналиста прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что Франция подпитывает украинские националистические движения оружием, он ответил, что на каком-то этапе перестал комментировать заявления российского коллеги.

Потому что нужно иметь какое-то уважение к себе и каждые его очередные мысли не нуждаются в реакции, он представляет другую реальность, против которой мы сейчас защищаемся и воюем. Безусловно, Россия хочет, чтобы Украине никто не помогал, чтобы они смогли убить как можно большее количество украинцев, захватили больше территорий, изнасиловали больше женщин и детей, – пояснил Кулеба.

По его словам, потому Россия на каждом шагу угрожает другим государствам страшными последствиями за поддержку Украины. Но правда очевидна и большинство стран ее видят, поэтому они поддерживают Украину в этой борьбе.

Эта война – это борьба добра со злом. Россия – это зло, там нет никакого серого пространства, чтобы строить какие-то конструкции и идти на уступки, чтобы остановить ее. Поэтому никто не должен покупаться на такие заявления российских чиновников. Которые угрожают, что предоставление оружия втянет вас в войну,

– отметил министр.

Он добавил, что ничто не втянет другие страны в войну против России, пока их солдаты не воюют в Украине. А украинские власти этого никогда и не просили.

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