После начала военного вторжения России в Украину представители обеих стран неоднократно проводили переговоры. Но результата это не принесло. Российские войска и дальше пытаются захватить Украину. Это не способствует переговорному процессу.

Зеленский назвал вещи, от которых зависит окончание войны в Украине

Характеристику действия россиян дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

Если посмотреть новости из Украины, вы можете увидеть, что Россия проводит широкомасштабную наступательную операцию. Они накопили большое количество войск и тяжелой техники на Донбассе. Они пытаются захватить нашу территорию. Они проводят постепенную аннексию Херсонской и Запорожской областей, южных регионов. Страна, стремящаяся к переговорному процессу, действовала бы она таким образом? Я так не думаю,

– заявил Дмитрий Кулеба.

По его словам, россияне не хотят переговоров, несмотря на все заявления. Ведь это только слова, не соответствующие фактам происходящего.

"Если Россия хочет переговоров, то она бы не проводила наступательных операций, не преследовала бы украинских активистов на Юге и Востоке Украины. не пыталась бы ввести российские рубли и телефонные номера, выдавать российские паспорта. Не блокировала бы украинские морские порты, чтобы предотвратить экспорт продовольственных товаров. Это язык фактов. А российские чиновники могут продолжать говорить СМИ, что они открыты к переговорам. Но это неправда. Если посмотреть на факты, то ни один из них не говорит, что Россия стремится действительно к поиску решения для переговоров", – рассказал украинский дипломат.

Путин хочет войны, а не переговоров

Отдельно Дмитрий Кулеба рассказал о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Путин не понимает до конца происходящее – Зеленский о переговорах с президентом России

Украинский глава государства не раз заявлял, что готов встретиться с Путиным, если это поможет остановить войну. Но такая встреча не состоялась.

"Я не знаю, когда может состояться, встретил между двумя президентами. Мы пытались многократно организовать подобную встречу, но ни одного положительного индикатора от России, который бы свидетельствовал об их готовности к подобной встрече, мы не получили. Из того, что мы знаем, президент Путин настроен , скорее, на ведение войны, чем на ведение переговоров. Мне трудно сказать, когда может состояться такая встреча", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Смотрите видео, как Лавров жалуется на "войну Запада против России"