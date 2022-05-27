Після початку військово вторгнення Росії до України, представники обох країн неодноразово проводили переговори. Але результату це не принесло. Російські війська і далі намагаються захопити Україну. Тож це не сприяє переговорному процесу.

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Характеристику дії росіян дав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

Якщо подивитися на новини з України, ви можете побачити, що Росія проводить широкомасштабну наступальну операцію. Вони накопичили велику кількість війська та важкої техніки на Донбасі. Вони намагаються захопити нашу територію. Вони проводять поступову анексію Херсонської та Запорізької областей, південних регіонів. Країна, яка прагне до переговорного процесу, чи вона б діяла в такий спосіб? Я так не думаю,

– заявив Дмитро Кулеба.

За його словами, росіяни не хочуть переговорів, попри усі заяви. Адже це лише слова, які не відповідають фактам того, що відбувається.

"Якщо Росія хоче переговорів, то вона б не проводила наступальних операцій, не переслідувала б українських активістів на Півдні та Сході України. не намагалася б ввести російські рублі та телефоні номери, видавати російські паспорти. Не блокувала б українські морські порти, щоб запобігти експорту продовольчих товарів. Це мова фактів. А російські посадовці можуть продовжувати говорити ЗМІ, що вони відкриті до переговорів. Але це неправда. Якщо подивитися на факти, то жоден з них не каже, що Росія прагне дійсно до пошуку рішення для переговорів", – розповів український дипломат.

Путін хоче війни, а не переговорів

Окремо Дмитро Кулеба розповів і про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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Український глава держави неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, якщо це допоможе зупинити війну. Але такої зустрічі не відбулося.

"Я не знаю коли може відбутися зустрів між двома президентами. Ми намагалися багаторазово організувати подібну зустріч, але жодного позитивного індикатора від Росії, який би свідчив про їх готовність до подібної зустрічі, ми не отримали. З того, що ми знаємо, президент Путін налаштований, скоріш, на ведення війни, аніж на ведення перемовин. і мені важко сказати, коли може відбутися така зустріч", – розповів Дмитро Кулеба.

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