Про це Володимир Зеленський заявив під час українського сніданку у Давосі, передає 24 канал.

Важливо Питання – з яким президентом Росії Україна буде домовлятися, – Зеленський про мирний процес

За словами президента України, завершення війни залежить перш за все від бажання сторін, а також об'єднаного Заходу.

Це бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з Росією. І також це (завершення війни – 24 канал) залежить від бажання Росії. Ця війна у будь-якому випадку закінчиться,

– наголосив Зеленський.

Він пояснив, що є військова частина війни, яка у напружені моменти завдасть багато крові цивільних людей і військових. І після цієї військової частини, на думку українського лідера, буде мирний процес і стіл перемовин.

"Мир точно буде. Питання – з ким Україна буде домовлятися, тобто з яким саме президентом Росії", – підсумував український президент.

Україна буде боротися за всі свої території

Володимир Зеленський заяви, що Україна поверне всі свої території. Президент України висловив переконання, що ця стадія кривавої війни може перейти у формат дипломатичних перемовин за участю президентів Росії та України. Наразі, за словами Зеленського, росіяни не ставляться серйозно до переговорів. Немає жодної зацікавленості.

"Єдиний позитивний момент, якщо можна так його назвати, це те, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та вивезення людей з Маріуполя", – додав український лідер.

Нагадаємо, що про призупинення переговорів 17 травня оголосив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що на такий крок наша держава пішла тому, що Росія ніяк не збагне, що саме вона є джерелом нацизму, з яким так агресивно бореться в Україні.

Україна не погодиться на черговий "Мінськ"

Радник глави Офісу Президента підкреслив, що українців не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

"Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ Росії. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – наголосив радник глави ОП.

В Офісі Президента неодноразово наголошували, що українські війська хочуть відкинути окупантів не лише на територію, з якої вони починали свою "спецоперацію", а далі. І це для України принципове тепер питання.