Об этом Владимир Зеленский заявил во время украинского завтрака в Давосе, передает 24 канал.

Важно Вопрос – с каким президентом России Украина будет договариваться, – Зеленский о мирном процессе

По словам президента Украины, завершение войны зависит, прежде всего, от желания сторон, а также объединенного Запада.

Это желание объединенного Запада не бояться воевать с Россией. И это (завершение войны – 24 канал) зависит от желания России. Эта война в любом случае закончится,

– подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что есть военная часть войны, которая в напряженные моменты нанесет много крови гражданским людям и военным. И после этой воинской части, по мнению украинского лидера, будет мирный процесс и стол переговоров.

"Мир точно будет. Вопрос – с кем Украина будет договариваться, то есть с каким именно президентом России", – подытожил украинский президент.

Украина будет бороться за все свои территории

Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все свои территории. Президент Украины убежден, что эта стадия кровавой войны может перейти в формат дипломатических переговоров с участием президентов России и Украины. По словам Зеленского, россияне не относятся серьезно к переговорам. Нет никакого интереса.

"Единственный положительный момент, если можно так его назвать, это то, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе людей из Мариуполя", – добавил украинский лидер.

Напомним, что о приостановлении переговоров 17 мая объявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что на такой шаг наше государство пошло потому, что Россия никак не поймет, что именно оно является источником нацизма, с которым так агрессивно борется в Украине.

Украина не согласится на очередной "Минск"

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что украинцев не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск России. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – подчеркнул советник главы ОП.

В Офисе Президента неоднократно отмечали, что украинские войска хотят отбросить оккупантов не только на территорию, с которой они начинали свою "спецоперацию", а дальше. И это для Украины принципиальный теперь вопрос.