Президент Украины отметил, что война в Украине непременно закончится. И, конечно, будут переговоры с Россией. Но неизвестно, будет ли их участником действующий президент страны-агрессорки, передает 24 канал.

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Завершение войны зависит от многих факторов

Понятно, что на прекращение войны в Украине будет влиять решение самой России, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение. Ускорению этому должен помочь Запад. И, как подчеркнул Зеленский, говорится не об личном составе войск других стран. Украина ожидает тяжелого вооружения от Запада. Именно это позволит приблизить конец войны. И такой шаг позволит показать, что Россию не боятся.

Сейчас в нашем государстве один из самых напряженных моментов, добавил Зеленский. Погибают гражданские, гибнут военные. Но война, развязанная страной-агрессоркой, непременно закончится. И точно будет переговорный процесс.

После воинской части, я уверен, будет мирный процесс. И будет стол переговоров. И будет точно мир. Вопрос – с кем Украина будет договариваться. Вопрос – с каким президентом России будет договариваться Украина. Это также зависит от желания действующего президента России,

– подчеркнул Зеленский.

Украина сейчас не готова садиться за стол переговоров

Накануне Владимир Зеленский назвал условие , при котором Украина сядет за стол переговоров с Россией. Это будет возможно только после деоккупации территорий, которые страна-агрессорша захватила после 24 февраля. Это он подчеркнул во время интервью японскому изданию NHK.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал , что будут делать с Донбассом, если переговоры с Россией все-таки провалятся. Он подчеркнул, что в таком случае придется забирать свои территории военным путем. В то же время, следует понимать, что соответствующее решение повлечет за собой множество жертв среди украинцев.

Напомним, что о приостановлении переговоров 17 мая объявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что на такой шаг наше государство пошло потому, что Россия никак не поймет, что именно оно является источником нацизма, с которым так агрессивно борется в Украине.

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