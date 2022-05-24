В группу могут присоединиться ведущие деятели мира

О создании этой группы глава Офиса Президента рассказал во время своего выступления на Международном экономическом форуме в Давосе. Это произошло 24 мая – ровно через 3 месяца с начала войны.

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Я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины,

– сообщил Ермак.

Он пригласил ведущих политиков, ученых, дипломатов и деятелей в сфере безопасности присоединиться к этой группе. Ермак надеется, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и предложат знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – заметил чиновник.



Ермак дистанционно выступил на Международном форуме / Фото с телеграмм-канала главы ОПУ

Ермак рассказал, какими должны быть гарантии безопасности

Соглашение между Украиной и государствами-гарантами должно быть юридически обязательным документом и ратифицированным в соответствии с законодательством государств-гарантов.

Украина должна расширить свои возможности сопротивляться агрессору.

Государства-гаранты должны предоставить вооруженным силам Украины современное конвенционное вооружение и боевую технику без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Они также могут взять на себя обязательство по обмену с Киевом разведывательной информацией.

Украине потребуется ежегодная финансовая помощь для восстановления страны и развития оборонного сектора.

Введении против России санкции должны действовать как минимум до тех пор, пока агрессор не выведет из Украины свои войска.

Соглашение должно предусмотреть введение превентивных санкций в случае реальной угрозы агрессии.

Украину должны приобщить к многосторонним форматам, которые улучшат ее интеграцию с международным сообществом. В первую очередь говорится о вступлении в Европейский Союз.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина вернется к переговорам с Россией только после того, как Киев вернет все территории, оккупированные после 24 февраля 2022 года.

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