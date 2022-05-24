До групи можуть долучитися провідні діячі світу

Про створення цієї групи голова Офісу Президента розповів під час свого виступу на Міжнародному економічному форумі у Давосі. Це сталося 24 травня – рівно через 3 місяці з початку війни.

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Я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України,

– повідомив Єрмак.

Він запросив провідних політиків, науковців, дипломатів та діячів у сфері безпеки долучитися до цієї групи. Єрмак сподівається, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та запропонують свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – зауважив чиновник.



Єрмак дистанційно виступив на Міжнародному форумі / Фото з телеграм-каналу глави ОПУ

Єрмак розповів, якими мають бути гарантії безпеки

Угода між Україною та державами-гарантами має бути юридично зобов'язальним документом та ратифікованим згідно з законодавствами держав-гарантів.

Україна має розширити свої можливості чинити опір агресору.

Держави-гаранти повинні надати Збройним Силам України сучасне конвенційне озброєння та бойову техніку без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Вони також можуть взяти на себе зобов'язання щодо обміну з Києвом розвідувальною інформацією.

Україні потрібна буде щорічна фінансова допомога для відбудови країни та розвитку оборонного сектору.

Запровадженні проти Росії санкції мають діяти щонайменше доти, поки агресор не виведе з України свої війська.

Угода має передбачити впровадження превентивних санкцій у разі реальної загрози агресії.

Україну мають долучити до багатосторонніх форматів, які покращать її інтеграцію з міжнародною спільнотою. Найперше мовиться про вступ до Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться до переговорів з Росією лише після того, як Київ поверне всі території, окуповані після 24 лютого 2022 року.

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