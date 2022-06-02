Про це в інтерв'ю розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Росія не припиняє спроб сісти за стіл переговорів, але українська сторона наразі не бачить у них сенсу.

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В Україні не бачать, про що говорити з Росією

Михайло Подяк зазначив, що він не проти відновлення переговорного процесу. Водночас він чудово розуміє, що з представниками країни-агресорки просто не буде про що спілкуватися.

Якщо вони прийдуть і знову говоритимуть те саме, що говорили до трагедії в Бучі – це одна історія. Вона безглузда. Вони не встигають за часом. Москва на сьогодні, в принципі, спізнюється,

– підкреслив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що в Росії спостерігається відсутність скоординованих дій, пов'язаних із зовнішньою політикою. Зокрема його дивує той факт, що на цю тему публічно висловлюються люди, які не мають до неї жодного стосунку.

"Наприклад, ця легендарна галюциногенна дівчина Марія Захарова (речниця МЗС РФ – 24 канал). З якого дива вона коментує переговорний процес?", – додав Подоляк.

Таку ж реакцію у нього викликає й сам міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він, підкреслює радник глави ОП, під час своїх виступів лише продовжує розкидатись образами на всі сторони.

Михайло Подоляк підкреслив, що в Росії зовсім не розуміються на дипломатії. Адже в інакшому випадку представники країни-агресорки не були б щедрими на негативні епітети, які стосуються перемовин. Водночас саме такий формат поведінки чітко підтверджує: до діалогу в державі, якою керує Путін, не готовий ніхто.

Він додав, що під час раундів переговорів зауважив одну просту закономірність. Представники країни-агресорки не заглиблюються у суть того, що відбувається. Натомість вони продовжують поширювати наративи, якими буквально кишить російська пропаганда. І це відбувається без жодних пояснень й аргументів.

Ердоган знову запрошує Україну та Росію до переговорів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вкотре запропонував Україні та Росії сісти за стіл переговорів. Відповідну пропозицію він озвучив Володимирові Путіну. Причому він хоче, щоб у процесі брали участь представники ООН. Самі ж перемовини, на його думку, можуть відбуватися у Стамбулі.

Напередодні у Росії заговорили про "готовність до переговорів". На це вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр наголосив на тому, що це не більше, ніж КБГшна постановка, організована країною-агресоркою. Він додав, що поведінка Росії мала б бути іншою, якби у неї дійсно були наміри припинити війну у мирний спосіб.

Раніше Михайло Подоляк назвав умову, яка дозволить провести переговори. Він підкреслив, що для цього Росії доведеться відмовитись від лицемірства. Тож обговорювати бодай щось за одним столом можна буде лише тоді, коли Україну покинуть російські військові.

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