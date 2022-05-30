Туреччина пропонує чотиристоронній формат і готова зайнятися моніторингом

Президент Туреччини 30 травня провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Пресслужба Ердогана інформує, що він обговорив з Путіним "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".

Дізнайтесь більше Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Під час розмови Ердоган наголосив на важливості мінімізації негативних наслідків війни.

Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною,

– повідомили в Анкарі.

Також турецький лідер заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. За словами Ердогана, Туреччина готова взяти участь у "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.

Що відомо про перемовини між Україною і Росією

В Офісі Президента від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася дипломатично зупинити російську агресію. Посередником між Києвом і Москвою спробувала стати Туреччина.

У березні за посередництва турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу у Стамбулі відбулася зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова відповідно. Однак ніяких позитивних результатів зустріч не принесла.

Після цього у Стамбулі зустрілися українські та російські делегації. Україна передала Росії свої пропозиції щодо закінчення війни, однак у Кремлі так і не відповіли Києву.

Наразі мирні переговори між Україною та Росією призупинені. В ОП констатували, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. Також в ОП наголосили, що Москва продовжила вдаватися до шантажу.

Негативно на перемовинах позначилися звірства російських військових у Київській області. Президент Володимир Зеленський заявляв, що українці більше не хочуть домовлятися з росіянами, а прагнуть їх вбити.

За словами Зеленського, Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо Росія відведе війська на межі станом на 23 лютого.

Слід зазначити, що Туреччини була посередником між Україною та Росією під час переговорів щодо вивезення цивільних та військових з "Азовсталі" у Маріуполі.

До речі – Китай відкрито не підтримує Росію: дивіться відео