Турция предлагает четырехсторонний формат и готова заняться мониторингом

Президент Турции 30 мая провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Прессслужба Эрдогана информирует, что он обсудил с Путиным "двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России".

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Во время разговора Эрдоган отметил важность минимизации негативных последствий войны.

В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной,

– сообщили в Анкаре.

Также турецкий лидер заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. По словам Эрдогана, Турция готова принять участие в "механизме мониторинга" между сторонами, если они согласятся.

Что известно о переговорах между Украиной и Россией

В Офисе Президента с начала полномасштабного вторжения России пыталась дипломатически остановить российскую агрессию. Посредником между Киевом и Москвой попыталась стать Турция.

В марте при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле состоялась встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова соответственно. Однако никаких положительных результатов встреча не принесла.

После этого в Стамбуле встретились украинские и российские делегации. Украина передала России свои предложения по окончании войны, однако в Кремле так и не ответили Киеву.

Мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены. В ОП констатировали, что после встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло. Также в ОП подчеркнули, что Москва продолжила прибегать к шантажу.

Отрицательно на переговорах сказались зверства русских военных в Киевской области. Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинцы больше не хотят договариваться с россиянами , а стремятся их убить.

По словам Зеленского, Украина готова сесть за стол переговоров , если Россия уведет войска по состоянию на 23 февраля.

Следует отметить, что Турция была посредником между Украиной и Россией во время переговоров по вывозу гражданских и военных из "Азовстали" в Мариуполе.

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