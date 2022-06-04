Давид Арахамия во время телемарафона заявил, что Украина может предложить России вернуться в переговорный процесс. Но это станет возможным только тогда, когда наши позиции по этому вопросу будут усиленными, передает 24 канал.

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Сначала Украина должна получить необходимое оружие

Как отметил Давид Арахамия, Украина продолжит переговоры, когда получит обещанное от партнеров оружие. Это, по его мнению, позволит сделать позицию нашего государства на переговорах более устойчивой.

Наши Вооруженные силы уже готовы его (оружие – 24 канал) применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров,

– подчеркнул Арахамия.

Что касается приостановки переговорного процесса, то это, убеждена Арахамией, обоснованная позиция. Сейчас продолжаются ожесточенные бои на Востоке Украины. Так что пока говорить о возможности сесть за стол переговоров просто неуместно.

В то же время, он добавил, что пока нет причин предлагать России вести переговоры. А все потому, что, несмотря на то, что Украина выбивает захватчиков из многих населенных пунктов, российские военные продолжают захватывать новые. Мол, сейчас такая ситуация, когда мы делаем шаг вперед и два назад.

Россия стремится, чтобы Украина села за стол переговоров

Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, от России регулярно поступают предложения возобновить переговорный процесс. В то же время, украинская сторона просто не понимает, о чем сейчас можно говорить с представителями страны-агрессорки.

Кроме того, он отметил, что Россия своими же действиями ставит крест на переговорном процессе с Украиной . Мол, сами представители страны-агрессорки в этом вопросе предлагают отобрать у нас часть территории. И не просто украсть, а еще силой присоединить к России. После таких открытых заявлений просто не остается сомнений в том, должен ли быть переговорный процесс дальше.

Заметим, что накануне сесть за стол переговоров предложил Реджеп Эрдоган . Президент Турции обратился к этому соображению к Владимиру Путину. По его мнению, переговоры можно провести в Стамбуле. А участвовать в них должны Украина, Россия, а также представители ООН.

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