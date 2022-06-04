Давид Арахамія під час телемарафону заявив, що Україна може запропонувати Росії повернутись до переговорного процесу. Але це стане можливим лише тоді, коли наші позиції у цьому питанні будуть посиленими, передає 24 канал.

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Спочатку Україна повинна отримати необхідну зброю

Як зазначив Давид Арахамія, Україна продовжить перемовини тоді, коли отримає обіцяну від партнерів зброю. Це, на його думку, дозволить зробити позицію нашої держави на переговорах стійкішою.

Наші Збройні сили вже готові її (зброю – 24 канал) застосовувати… І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин,

– підкреслив Арахамія.

Що стосується призупинення переговорного процесу, то це, переконаний Арахамія, обґрунтована позиція. Наразі тривають запеклі бої на Сході України. Тож поки говорити про можливість сісти за стіл перемовин просто недоречно.

Водночас він додав, що наразі немає причин пропонувати Росії вести перемовини. А все тому, що попри те, що Україна вибиває загарбників з багатьох населених пунктів, російські військові продовжують захоплювати нові. Мовляв, зараз така ситуація, коли ми робимо крок вперед і два назад.

Росія прагне, щоб Україна сіла за стіл переговорів

Як розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, від Росії регулярно надходять пропозиції відновити переговорний процес. Водночас українська сторона просто не розуміє, про що зараз можна говорити з представниками країни-агресорки.

Крім того, він зазначив, що Росія своїми ж діями ставить хрест на перемовному процесі з Україною. Мовляв, самі ж представники країни-агресорки у цьому питанні пропонують відібрати у нас частину території. І не просто вкрасти, а ще й силою приєднати до Росії. Після таких відкритих заяв просто не лишається сумнівів стосовно того, чи має бути переговорний процес далі.

Зауважимо, що напередодні сісти за стіл переговорів запропонував Реджеп Ердоган. Президент Туреччини звернувся стосовно цього міркування до Володимира Путіна. На його думку, перемовини можна провести у Стамбулі. А брати у них участь повинні Україна, Росія, а також представники ООН.

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