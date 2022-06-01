Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив: хто ж тоді насправді вбиває перемовний процес. Про що взагалі можна домовлятися, якщо Росія продовжує вбивати.

Зауважте США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Представники російської переговорної групи відкрито пропонують вкрасти частину території та силоміць приєднати її до Росії. То хто насправді вбиває перемовний процес? І про що можна домовлятися, якщо Росія знову доводить свою неадекватність, продовжуючи красти та вбивати,

– заявив Подоляк.

"Україна публічно помножила Росію на нуль"

Подоляк розповів, що за три місяці війни Україна буквально помножила Росію на нуль. Усе відбулося публічно, тому репутація країни-окупантки буквально зруйнована.

Радник керівника ОП додав, що упродовж багатьох років Росія намагалася створити собі образ мілітарної держави. Передбачалося, що її боятимуться й тому йтимуть на зустріч. Росія не гребувала нічим, аби показати, що вона начебто справді може "прийти і поставити, як казали в ній, усіх на коліна".

Однак усе пішло не за планом.

"Ми їхню репутацію помножили на нуль. І це велика шана Україні за те, що ми зробили це публічно. Росію потрібно множити на нуль лише публічно", – додав Подоляк.

– підкреслив Подоляк.

Україна отримає всю необхідну зброю

Подоляк заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю. Водночас це може статися не так швидко, як хотілося б. За словами радника керівника ОП, це погано, бо Україна потребує зброю якомога швидше. Водночас необхідна зброя надійде, бо є консенсус антиросійський та проукраїнський у політично-військових елітах Заходу.