Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він додав, що коли ЗСУ отримає потужне озброєння, ми відчуємо зміни в новинах із фронту.
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Європа відреагувала із запізненням, проте зброя вже направляється до України
За словами Подоляка, Європа доволі інертна у прийнятті серйозних рішень. Нашим партнерам було складно зламати консервативну систему та бюрократичні процеси, які не давали діяти швидко. Проте зараз ці нюанси враховані й світ надає необхідну підтримку й просто зараз ми отримуємо необхідну зброю. Водночас відкритим залишається питання часу.
"Ми б хотіли отримати цю зброю ще місяць тому. Своєчасна допомога могла зменшити кількість загиблих українців. Утім, Європа приймає рішення поступовіше", – зауважив радник голови ОП.
На питання, коли ми отримаємо достатню кількість зброї, Подоляк відповідає: "найближчим часом".
Тоді ви побачите більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку,
– коментує він.
"Коли ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І ЗСУ доведуть Росії, що "друга армія" знаходиться в іншій географічній точці планети", – вважає Подоляк.
Поставки зброї в Україну: головне
- 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Крім того, політик зауважив, що Берлін також надасть нашій державі радар стеження, що здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
- Як повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, до України уже прямують реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS. Він також зауважив, що дальність зброї не є такою великою, як хотіла українська сторона. Однак потрібно розуміти, що ракетні установки одні й ті ж, а на дальність впливають різновиди ракет до них.
- Журналіст Метт Сейлер розповів, що українські військові вже проходять навчання, щоб невдовзі використовувати реактивні системи проти ворога. Відомо, що інструктаж, який проводять американські фахівці, триватиме три тижні.
- Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що попри фейки окупантів, Україна не планує використовувати отримані РСЗВ для атак по території Росії.
- Пані посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що Сполучені Штати активно співпрацюють з міжнародними партнерами, аби логістика передачі військової допомоги була якнайшвидшою.
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