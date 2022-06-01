Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони. Німецькі ЗМІ пишуть, що Україна отримає і новітні ракети IRIS-T. Все це сталося після зміни Росією своєї військової стратегії у війні проти України.

Варте уваги США не будуть тиснути на Україну, щоб та йшла на якісь територіальні поступки Росії, – Байден

"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина", – заявив Шольц

Німецький лідер зазначив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від російських повітряних атак".

Шольц також сказав, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, Шольц заявив, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню у тісній координації зі США. Ці системи не зможуть атакувати територію Росії.