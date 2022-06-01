Канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны. Немецкие СМИ пишут, что Украина получит и новые ракеты IRIS-T. Все это произошло после смены Россией своей военной стратегии в войне против Украины.

Достойные внимания США не будут давить на Украину, чтобы та шла на какие-то территориальные уступки России, – Байден

"Федеральное правительство также недавно решило, что с системой IRIS-T мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которую имеет Германия", – заявил Шольц.

Немецкий лидер отметил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от российских воздушных атак".

Шольц также сказал, что Германия пообещала предоставить Украине радар слежки, способный выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, Шольц заявил, что Берлин направит на Украину реактивные системы залпового огня в тесной координации с США. Эти системы не могут атаковать территорию России.