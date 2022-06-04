Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он добавил, что когда ВСУ получит мощное вооружение, мы ощутим изменения в новостях с фронта.

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Европа отреагировала с опозданием, однако оружие уже направляется в Украину

По словам Подоляка, Европа достаточно инертна в принятии серьезных решений. Нашим партнерам было сложно сломать консервативную систему и бюрократические процессы, которые не давали действовать быстро. Однако сейчас эти нюансы учтены и мир оказывает необходимую поддержку, и прямо сейчас мы получаем необходимое оружие. Сейчас открытым остается лишь вопрос времени.

"Мы бы хотели получить это оружие еще месяц назад. Своевременное пособие могло уменьшить количество погибших украинцев. Впрочем, Европа принимает решение постепенно", – отметил советник главы ОП.

На вопрос, когда мы получим достаточное количество оружия, Подоляк отвечает: "в ближайшее время".

Тогда вы увидите более интенсивное контрнаступление с нашей стороны,

– комментирует он.