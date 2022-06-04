Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он добавил, что когда ВСУ получит мощное вооружение, мы ощутим изменения в новостях с фронта.
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Европа отреагировала с опозданием, однако оружие уже направляется в Украину
По словам Подоляка, Европа достаточно инертна в принятии серьезных решений. Нашим партнерам было сложно сломать консервативную систему и бюрократические процессы, которые не давали действовать быстро. Однако сейчас эти нюансы учтены и мир оказывает необходимую поддержку, и прямо сейчас мы получаем необходимое оружие. Сейчас открытым остается лишь вопрос времени.
"Мы бы хотели получить это оружие еще месяц назад. Своевременное пособие могло уменьшить количество погибших украинцев. Впрочем, Европа принимает решение постепенно", – отметил советник главы ОП.
На вопрос, когда мы получим достаточное количество оружия, Подоляк отвечает: "в ближайшее время".
Тогда вы увидите более интенсивное контрнаступление с нашей стороны,
– комментирует он.
"Когда мы получим все, что нужно, это будет интенсифицировано. И ВСУ докажут России, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", – считает Подоляк.
Поставки оружия в Украину: главное
- 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Кроме того, политик отметил, что Берлин также предоставит нашему государству радар слежки, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.
- Как сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в Украину уже направляются реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Он также отметил, что дальность оружия не так велика, как хотела украинская сторона. Однако следует понимать, что ракетные установки одни и те же, а на дальность влияют разновидности ракет к ним.
- Журналист Мэтт Сейлер рассказал, что украинские военные уже проходят обучение, чтобы вскоре использовать реактивные системы против врага. Известно, что инструктаж, проводимый американскими специалистами, продлится три недели.
- В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что, несмотря на фейки оккупантов, Украина не планирует использовать полученные РСЗО для атак по территории России.
- Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с международными партнерами, чтобы логистика передачи военной помощи была скорейшей.
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