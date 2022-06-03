Об этом 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он подчеркнул, что ВСУ их нужно больше и еще быстрее, однако нужно постепенно выстраивать диалог с нашими партнерами.

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Оружие поступает уже

Как пояснил Вениславский, сейчас наша главная цель – получить эти реактивные системы залпового огня и привлечь их к боевым действиям против России. Он также добавил, что они уже поступают.

Думаю, что проблем с получением не будет,

– заявил Вениславский.

Усилить наши возможности

В то же время он также отметил, что дальность оружия не так велика, как хотела украинская сторона. Однако следует понимать, что ракетные установки одни и те же, а на дальность влияют разновидности ракет к ним.

Даже то количество батарей, которое мы получаем, способно существенно усилить наши возможности в наиболее горячих точках. Сейчас – это, несомненно, Донецкий и Луганский оперативные районы, поэтому уже скоро установки могут продемонстрировать, на что способны,

– отметил Вениславский.

Россияне очень боятся

Он также добавил, что уже известна даже реакция наших врагов на использование таких реактивных систем залпового огня. Риторика россиян, которую они начали вести на международном уровне – ноты протеста по поставке такого вооружения – означает, что они действительно боятся.

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"Вооруженные Силы Украины будут наносить им (российским захватчикам – 24 канал) все более жесткие удары, и вследствие этого – произойдет перелом ситуации на войне", – отметил Вениславский.

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