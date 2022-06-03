Президент отметил, что штаты на разных уровнях подтвердили предоставление нашему государству современных ракетных систем залпового огня. Он подчеркнул, что это американское оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать украинскую землю, передает 24 канал.

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США предоставят HIMARS Украине

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку нашего государства системами HIMARS президента США Джозефа Байдена и всех американских друзей Украины, а также народ Соединенных Штатов Америки.

Ожидаем. Очень,

– добавил президент.

Что известно о системе HIMARS Американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности смонтирована на колесном шасси. Разработана в конце 90-х годов. Способна перевозить шесть ракет для залпового огня или одну ракету типа MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Калибр – 227 миллиметров, дальность огня – от 2 до 500 километров.

Вооружение от других стран

Поблагодарив Соединенные Штаты Америки за предоставление Украине современных РСЗО, Зеленский добавил, что таких хороших новостей о поставках оружия мы ожидаем и от других наших партнеров.

Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Я очень благодарен руководству этого государства,

– сообщил Зеленский.

К слову, президент подытожил тему предоставления нашей стране вооружения тем, что Украина сейчас работает над выводом объемов поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень.