Президент зауважив, що штати на різних рівнях підтвердили надання нашій державі сучасних ракетних систем залпового вогню. Він підкреслив, що ця американська зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати українську землю, передає 24 канал.

Головне за минулу добу Сєвєродонецьк тримається, санкції ЄС та США проти Росії: основне за 99 день війни

США нададуть HIMARS Україні

Володимир Зеленський подякував за підтримку нашої держави системами HIMARS президенту США Джозефу Байдену та всім американським друзям України, а також народу Сполучених Штатів Америки.

Очікуємо. Дуже,

– додав президент.

Що відомо про систему HIMARS Американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Розроблена наприкінці 1990-х років. Здатна перевозити шість ракет для залпового вогню або одну ракету типу MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Калібр – 227 міліметрів, дальність вогню – від 2 до 500 кілометрів.

Озброєння від інших країн

Подякувавши Сполученим Штатам Америки за надання Україні сучасних РСЗВ, Зеленський додав, що таких хороших новин про постачання зброї ми очікуємо й від інших наших партнерів.

Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Я дуже вдячний керівництву цієї держави,

– повідомив Зеленський.

До слова, президент підсумував тему надання нашій країні озброєння тим, що Україна наразі працює над виведенням обсягів постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень.