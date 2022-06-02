Відповідну заяву зробив очільник Міноборони Британії Бен Воллес. Про це посадовець повідомив 1 червня – на 98 день війни, яку Росія почала проти України.

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Британія надасть Україні ракетні системи

Для значного підвищення спроможності українських сил Велика Британія надішле Україні пускові установки M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні своїх героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни,

– пояснив Воллес.

Очільник Міноборони Британії пояснив, що:

тактика Росії змінюється, тому має змінюватися і підтримка України;

ці потужні реактивні системи залпового вогню дозволять Україні краще захистити себе від жорстокого використання Росією далекобійної артилерії;

Путін використовує артилерію, не розбираючи та атакуючи українські мирні міста.

Бен Воллес також розповів, що Британія навчатиме наших військових, як правильно використовувати цю зброю.

Окрім того, за словами міністра, цей крок "тісно узгодили" з рішенням Сполучених Штатів надати Україні свою високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.

Коротко про зброю, яку Україна отримує від дружніх країн

1 червня США заявили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу пояснив, що сума допомоги – 700 мільйонів доларів.

Згодом у Міноборони США пояснили, що допомога включатиме високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси, 5 протиартилерійських радарів, 2 радіолокаційні станції для з радарами для повітряного спостереження, 1 тисячу Javelin та 50 командно-пускових установок, 6 тисяч одиниць протитанкової зброї, 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, 4 вертольоти Мі-17, 15 тактичних машин, а також запчастини та обладнання.

Джо Байден запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну та надаватимуть нам зброю та техніку для самооборони. Окрім того, президент США запевнив, що США не будуть тиснути на Україну, щоб та йшла на якісь територіальні поступки Росії. Байден пояснив, що такі заяви є неприйнятними, адже суперечили б загальновизнаним принципам.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він не вважає, що Росія помститься НАТО за зброю Україні. Адже підтримка від Альянсу – це надання Україні підтримки у відстоюванні права на самооборону, а це право – закріплене в договорі ООН.

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