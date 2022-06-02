Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що Україну підтримують у її праві на самооборону.

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НАТО не очікує помсти від Росії за надання Україні зброї

Столтенберг зазначив, що не передбачає жодної помсти з боку Росії через рішення Сполучених Штатів надати Україні сучасне озброєння.

Ні, я цього не передбачаю, адже те, що роблять союзники по НАТО і НАТО, – це надання Україні підтримки у відстоюванні права на самооборону, а це право – закріплене в договорі ООН,

– зауважив Столтенберг.

Президент США Джозеф Байден оголосив, що Сполучені Штати надають Україні "більш досконалі ракетні системи та боєприпаси", оскільки її війна з Росією загострюється. За його словами, мета США — "побачити демократичну, незалежну, суверенну та квітучу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії". Нова партія зброї дасть змогу ЗСУ точніше завдавати ударів по ключових цілях на полі бою.

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Президент США зустрінеться з генсеком НАТО

Байден зустрінеться зі Столтенбергом 2 червня в Білому домі. Того дня у НАТО обговорюватимуть наступні кроки війни в Україні.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президент Сполучених Штатів приєднається до зустрічі Столтенберга з радником з національної безпеки Джейком Салліваном частково для обговорення наступної зустрічі НАТО в Іспанії.

"Вони обговорять підготовку до саміту НАТО в Мадриді та силу трансатлантичного альянсу", – додала Жан-П'єр.

Мадридський саміт запланований на кінець червня. Байден підтримує заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

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Коротко про допомогу США для України

У США схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS.

В Офісі Президента підтвердили, що наші бійці врешті їх отримають. Після інформації про надання РСЗВ у Росії почалася істерика.

Реактивні системи залпового вогню (MLRS) були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Вони мають дальність стрільби в 70 кілометрів.

Президент Володимир Зеленський також закликав міжнародних партнерів надати Україні MLRS. За його словами, Росія дуже боїться РСЗВ, тому й намагається зірвати їхнє відправлення в Україну.

Окрім цього, в Пентагоні повідомили, що передача MLRS є частиною більшого пакета військової допомоги для України.

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