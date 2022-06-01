Ця зброя може кардинально змінити хід війни. Про це 24 каналу повідомив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента.

Увага Росія боїться наступу українців, – Арестович про стягування техніки у Брянській області

За його словами, це дуже потужний комплекс. Ба більше, ця зброя – дуже точна, чого не скажеш про російські "Урагани" та "Смерчі".

Головне завдання MLRS – це контрбатарейна боротьба, як додав Арестович. Тобто, працює на придушення або знищення вогневих засобів артилерії противника, розташованих також на закритих вогневих позиціях з метою завоювання вогневої переваги.

Як тільки російська артилерія або їхні системи залпового вогню викотяться на позиції, їм одразу прилітатиме від нас,

– наголосив радник глави ОП.

Це означає, що ми позбавляємо ворога цієї переваги безкарного розстрілу українців. Тож Арестович сподівається, що зараз ми позбавимо росіян цієї можливості.

"Отже, вони не зможуть більше накопичувати ресурси та кидати їх в бій. Ця зброя дійсно здатна кардинально змінити правила гри на головних ділянках фронту", – наголосив він.

Дивіться повністю інтерв'ю з Арестовичем: відео

США передадуть Україні MLRS

Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS.

В Офісі Президента підтвердили, що України таки їх отримає. Після інформації про отримання РСЗВ росіяни впали в істерику.

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні.

Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 кілометрів.

Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакета військової допомоги для України.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів надати Україні MLRS. За словами глави держави, Росія дуже боїться цих РСЗВ, через що намагається зірвати їх передачу Україні.

Детальніше про системи MLRS: дивіться відео