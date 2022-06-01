Так вони намагаються лише "прикрити" свій державний кордон. Про це 24 каналу повідомив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента.

Увага Ворог випустив 6 ракет по Шосткинському району на Сумщині

Однак наразі, за його словами, ознак підготовки до наступальних дій та створень для цього угруповань – немає.

Вони прикривають свій кордон. Росіяни ж бояться, що "злобні укропи", як вони кажуть, підуть на російську територію і всіх захоплять,

– зазначив Арестович.

Ба більше, очільники тамтешньої влади непокоїлись з цього приводу, тож вони запросили російські війська, що заспокоїти громадян. Цікаво те, що окупати самі ж "постаралися" зі своєю пропагандою, щоб навести паніку серед людей.

Разом з тим у Міноборони надалі не виключають посилення інтенсивності обстрілу позицій українських військ, а також об'єктів інфраструктури на цьому напрямку.

Окупанти активно гатять по Сумщині

Після того, як ЗСУ відтіснили росіян з Сумської області, окупанти періодично обстрілюють прикордонні території. Однак останніми тижнями Сумщину обстрілюють щодня з авіації, мінометів та артилерії.

Зокрема, 1 червня окупанти випустили щонайменше 6 ракет по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі на Сумщині.

А 31 росіяни окупанти здійснювали удари по околицях населених пунктів Середина Буда та Прогрес. За попередніми даними, вони використовували міномети калібру 80 та 120 міліметрів.

Тоді як 30 травня ворог майже годину безперервно обстрілював прикордоння Сумщини з артилерії.

Того ж дня вони тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі Сумської області. При цьому вони застосували артилерійські снаряди, начинені забороненими флешетами.

В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Сумської ОВА уточнив, що обстріли відбуваються вздовж всієї лінії кордону – від території, що межує з Харківської областю, до території – що з Чернігівщиною.

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